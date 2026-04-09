Polizei Köln

POL-K: 260409-3-K Fahrzeugkontrolle bei mutmaßlichem Dealer - Drogen und scharfe Schusswaffe sichergestellt - Haftrichter

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Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (8. April) auf dem Deutzer Ring einen mutmaßlichen Drogendealer (26) vorläufig festgenommen.

Gegen 20 Uhr hatte ein Streifenteam den Mietwagen des 26-Jährigen aus Niederkassel für eine Kontrolle kurz vor dem Polizeipräsidium in Kalk gestoppt. Die Polizisten fanden auf der Rückbank des Wagens rund ein Kilogramm Cannabis in einer eingeschweißten Plastiktüte sowie einen Metallspieß.

Ein Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Dort stellten die Beamten eine scharfe Schusswaffe, einen Elektroschocker, ein Pfefferspray sowie einen Hammer sicher. Zudem fanden sie eine Feinwaage.

Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Er soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/ts)

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