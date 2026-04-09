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Polizei Köln

POL-K: 260409-5-K 30-jähriger Kölner beißt Polizistin und kollabiert - Polizei Bonn ermittelt

Köln (ots)

Bei einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei hat ein 30-jähriger Kölner am Mittwochabend (8. April) in Deutz das Bewusstsein verloren. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er derzeit auf der Intensivstation behandelt wird.

Die Feuerwehr hatte die Polizei um Amtshilfe gebeten, weil der Mann nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) in eine Klinik zwangseingewiesen werden sollte. Nach ersten Ermittlungen stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In seiner Wohnung leistete er heftigen Widerstand gegen die Einsatzkräfte und biss eine 24-jährige Polizistin, welche hierdurch Verletzungen erlitt. Die beteiligten Streifenbeamten werden aktuell ärztlich betreut.

Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Bonn die weiteren Ermittlungen übernommen. (as/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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