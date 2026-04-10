Polizei Köln

POL-K: 260410-2-LEV Fahrzeugbrand in Leverkusen - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Ein Anwohner meldete in der Nacht zu Freitag (10. April) gegen 2.15 Uhr einen brennenden Transporter auf der Brüder-Bonhoeffer-Straße in Leverkusen-Alkenrath. Die Fahrerkabine des geparkten VW Crafter stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen war eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Die Fahrerkabine brannte vollständig aus.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen zu einer möglichen vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/ts)

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