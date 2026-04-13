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Polizei Köln

POL-K: 260413-2-K Gefährliche Körperverletzung mit Bierflasche am Ebertplatz - Schnelle Festnahme dank Videobeobachtung

Köln (ots)

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen (12. April) auf dem Ebertplatz, bei der ein 21-jähriger Mann aus Angola schwere Gesichtsverletzungen erlitten hatte, haben Polizisten zwei Tatverdächtige (19, 23) vorläufig festgenommen. Die aus dem Senegal und Guinea stammenden Männer werden einem Haftrichter vorgeführt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatten die beiden jungen Männer den 21-Jährigen gegen 3.15 Uhr mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert und im Gesicht verletzt.

Dank der detaillierten Personenbeschreibungen der Videobeobachter stellten Streifenpolizisten die beiden Angreifer noch in Tatortnähe. Auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine abgebrochene Bierflasche, war auf den Videosequenzen zu sehen. Diese fanden die Beamten hinter einem Baum und stellten sie sicher.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Das Kriminalkommissariat 51 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (as/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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