Polizei Köln

POL-K: 260413-4-K/BM/NE Weiterer Tatverdächtiger (28) nach Tötungsdelikt in Pulheim festgenommen - Ermittlungen der MK dauern an

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12. April 2026, Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6253676

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Im Zuge der weiterhin andauernden Ermittlungen haben Beamte am Sonntagabend (12. April) einen 28-jährigen Tatverdächtigen auf der Polizeiwache in Pulheim festgenommen. Dem Mann aus Rommerskirchen wird vorgeworfen, ebenfalls an der Auseinandersetzung im Pulheimer Stadtgarten beteiligt gewesen zu sein.

Zuvor hatte ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 28-Jährigen erlassen. Als dieser sich am Abend auf der Polizeiwache nach dem Hintergrund der Maßnahmen er-kundigen wollte, nahmen die Beamten ihn fest.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob die Beweislage für die Beantragung von Haftbefehlen ausreicht.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern weiter an. (sw/al)

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