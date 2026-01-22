Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter
Hettenleidelheim (ots)
Gestern (21.01.26) gegen 15:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen 48 Jahre alten Mann, der auf einem E-Scooter fuhr. Weil der Fahrer Auffälligkeiten zeigte, die mit vorangegangenem Drogenkonsum in Zusammenhang stehen können, führte er einen freiwilligen Urin-Drogentest durch. Dieser zeigte THC positiv an. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt und die Entnahme einer Blutprobe. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff nachgewiesen werden kann, was letztlich für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich ist.
