Polizei Köln

POL-K: 260413-7-K Zeugenaufruf: Polizei sucht mehrere Frauen, die sexuell belästigt worden sind - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach mehreren Frauen, die am späten Samstagabend (11. April) von einem 35 Jahre alten Mann unsittlich angefasst worden sind. Laut Zeugen und Videoaufzeichnungen soll der Tatverdächtige in insgesamt fünf Fällen Frauen sexuell belästigt haben.

Zuerst zwischen 19.30 und 20 Uhr in einer KVB-Bahn der Linie 1 zwischen den Haltestellen Köln-Merheim und Kalk-Post. Dann gegen 21.45 Uhr im Bereich der Kalker Hauptstraße. Dabei soll er den Frauen ans Gesäß gefasst oder sie gegen ihren Willen umarmt und an sich gedrückt haben. Lediglich von einer der fünf Frauen sind bislang die Personalien bekannt. Der Mann aus Kamerun ist derweil einem Richter vorgeführt worden, der den Mann in Haft geschickt hat.

Da nicht alle betroffenen Frauen den Vorfall angezeigt haben, bitten die Ermittler dringend darum, dass sich diese bei der Kripo melden. Die vier Geschädigten sowie weitere Zeugen können sich dazu telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kommissariat 45 wenden. (cr/al)

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