Polizei Köln

POL-K: 260413-6-K Zigarettenautomat in Lindweiler gesprengt - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

In der Nacht zu Montag (13. April) hat ein bislang Unbekannter einen Zigarettenautomaten in Köln-Lindweiler gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der dunkel gekleidete Tatverdächtige mit Kappe den Automaten gegen 3 Uhr an der Soldiner Straße zur Explosion gebracht haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Zigarettenautomat wurde komplett aus der Verankerung gerissen und erheblich beschädigt.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

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