PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260413-6-K Zigarettenautomat in Lindweiler gesprengt - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

In der Nacht zu Montag (13. April) hat ein bislang Unbekannter einen Zigarettenautomaten in Köln-Lindweiler gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der dunkel gekleidete Tatverdächtige mit Kappe den Automaten gegen 3 Uhr an der Soldiner Straße zur Explosion gebracht haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Zigarettenautomat wurde komplett aus der Verankerung gerissen und erheblich beschädigt.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren