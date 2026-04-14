Polizei Köln

POL-K: 260414-3-K Mutter und Sohn nach Fußballspiel überfallen - Zeugensuche nach Straßenraub

Köln (ots)

Im Nachgang eines Fußballspiels am Sonntag (12. April) in Köln-Müngersdorf ist eine 27-jährige Frau im Beisein ihres zweijährigen Kindes von mutmaßlich zwei Männern überfallen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Kölnerin gegen 19 Uhr auf dem Marathonweg in Höhe der Einmündung Rudolf-Harbig-Weg unterwegs, als sie von dem Duo angesprochen und zur Herausgabe ihrer hochwertigen Armbanduhr aufgefordert wurde.

Als die Frau der Forderung nicht nachkam, entrissen ihr die Angreifer gewaltsam die Uhr, ihre Handtasche und den Fan-Schal ihres Sohnes. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Einer der Männer soll wird als etwa 16-18 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll kurze, rötlichen Locken haben und zur Tatzeit ein hellgraues Sweatshirt, eine blaue Jeans und eine auffällige graue Gucci-Mütze mit Emblem getragen haben. Sein Komplize wird auf etwa 25-30 Jahre geschätzt und als größer beschrieben. Er hat einen schwarzen Vollbart und trug eine schwarze Adidas-Sweatjacke mit weißen Streifen auf den Armen sowie eine dunkle Hose.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder den Verdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

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