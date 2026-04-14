Polizei Köln

POL-K: 260414-2-K/BM/AC Ermittlungsgruppe City nimmt mehrere Drogenhändler vom Neumarkt fest - Wohnungsdurchsuchungen in Köln, Aachen, Alsdorf und Frechen

Köln (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge im Bereich Köln-Neumarkt, haben Einsatzkräfte der Kriminalpolizei gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei am frühen Dienstagmorgen (14. April) vier Wohnungen in Köln, Aachen und Alsdorf durchsucht. Dabei nahmen die Beamten drei Tatverdächtige (20, 25, 25) vorläufig fest. Gegen einen 15-jährigen mutmaßlichen Komplizen vollstreckten die Einsatzkräfte zudem einen Durchsuchungsbeschluss in Frechen.

Den Männern wird vorgeworfen, gemeinschaftlich in erheblichem Umfang mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren im Zuge wiederholter Kontrollen auf dem Neumarkt vermehrt minderjährige Dealer aus dem Raum Aachen aufgefallen, die dort Drogen an Konsumenten verkauften. Diese Jugendlichen sollen von den im Hintergrund agierenden Tatverdächtigen als "Verkäufer" eingesetzt und mit Betäubungsmitteln "versorgt" worden sein. Für die Durchführung ihrer Drogengeschäfte legten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand sogenannte "Bunker" in der Innenstadt an, in denen sie die Drogen zum Weiterverkauf deponierten.

Im Rahmen der heutigen Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone als Beweismittel sicher. Die drei festgenommenen Männer sollen heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/al)

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