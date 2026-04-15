Polizei Köln

POL-K: 260415-1-K Festnahme wegen bandenmäßiger Hehlerei - gestohlener Toyota und gefälschte Dokumente sichergestellt

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei haben am Dienstagnachmittag (14. April) in Köln-Mülheim einen 32 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der bandenmäßigen Hehlerei festgenommen. Dabei stellten die Beamten auch einen zuvor gestohlenen Toyota sicher.

Ersten Ermittlungen zufolge war der SUV über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten worden. Ein Interessent (64) meldete sich daraufhin und verabredete sich mit dem angeblichen "Verkäufer" zu einem Besichtigungstermin. Als ihm in den Dokumenten die Zulassungssiegel verdächtig vorkamen, wurde er misstrauisch. Er brach den Kauf ab und informierte die Polizei.

Mehrere Streifenteams nahmen daraufhin die Fahndung auf und entdeckten den Toyota wenig später verlassen in der Semmelweisstraße.

Eine Überprüfung ergab, dass dieser bereits am 27. März in Frankreich entwendet worden war.

Während die Einsatzkräfte auf den Abschleppdienst warteten, erschien der mutmaßliche Hehler am Abstellort. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten zwei passende Fahrzeugschlüssel sowie gefälschte Zulassungsbescheinigungen. Zudem stellten sie zwei Mobiltelefone und einen gefälschten Ausweis sicher.

Der 32-Jährige, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/al)

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