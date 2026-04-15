Polizei Köln

POL-K: 260415-3-K Großer Polizeieinsatz nach mutmaßlichen Schüssen aus einem Wohnhaus heraus - Tatortbereich weiträumig abgesperrt

Köln (ots)

Nach einer mutmaßlichen Schussabgabe am Mittwochnachmittag (15. April) im Bereich oberhalb eines Restaurants auf der Schulstraße in Köln-Meschenich hat die Polizei das Gebäude und dessen Umfeld mit zahlreichen Einsatzkräften weiträumig abgesperrt. Mindestens 16 anwesende Bewohner wurden bislang kontrolliert und identifiziert. Derzeit liegen noch keine Hinweise auf eine scharfe Schusswaffe vor. Verletzt wurde niemand.

Die Durchsuchungsmaßnahmen dauern derzeit noch weiter an.

Gegen 14.30 Uhr hatte sich ein Anwohner (31) über den Notruf bei der Polizei gemeldet und davon berichtet, dass jemand aus einer Wohnung mit einer Art Luftgewehr Schüsse abgegeben habe. Nur wenige Augenblicke später waren erste Streifenteams vor Ort und hatten den Bereich umstellt. Die Polizisten sperrten mehrere Kreuzungen und leiteten den Personen- und öffentlichen Nahverkehr um. Die zuständigen Fachkommissariate haben die Ermittlungen vor Ort übernommen. Mögliche Hintergründe sind noch unklar. (cr/al)

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