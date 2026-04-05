POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Gegen Mittag des 04.04.2026 kam es in der Fußgängerzone zu einem Taschendiebstahl. Hier entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel der 57-jährigen Geschädigten aus deren Rucksack. Die Tat wurde durch die Geschädigte erst im Nachgang bemerkt, weshalb der genaue Tatort nicht bekannt ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer ...

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