Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ nach Einbruch-Serie in Bahnhofs-Kiosk: jugendliches Täter-Duo ermittelt ++ insgesamt dreimal in Gebäude eingebrochen ++ Großteil der Beute aufgefunden ++ weitere Ermittlungen dauern an

Lüneburg (ots)

++ nach Einbruch-Serie in Bahnhofs-Kiosk: jugendliches Täter-Duo ermittelt ++ insgesamt dreimal in Gebäude eingebrochen ++ Großteil der Beute aufgefunden ++ weitere Ermittlungen dauern an

Landkreis Uelzen - Bad Bevensen

Nach einer Serie von insgesamt drei Einbrüchen in den Kiosk im Bahnhofsgebäude in Bad Bevensen konnte die Polizei jetzt zwei dringend tatverdächtige Jugendliche ermitteln und bei diesen einen Großteil des Diebesgutes sicherstellen.

Wie berichtet war es jeweils in den Nächten zum 25., 26. und 30.03.26 zu gezielten Einbrüchen in das Gebäude des Kiosks gekommen. Dabei hatten die Täter gewaltsam jeweils Glasscheiben eingeschlagen und waren ins Gebäude gelangt. Dort nahmen sie diverse Tabakwaren, Getränke, Snacks und Vapes sowie Bargeld mit, so dass insgesamt ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Schon nach den ersten beiden Taten hatte die Polizei Bad Bevensen zusammen mit dem Kriminalermittlungsdienst Uelzen die Ermittlungen zu den Diebstählen intensiviert und konnte nach Auswertung von Videomaterial auch Hinweise auf einen möglichen Täterkreis gewinnen.

Auch aufgrund der Medienberichterstattung zu den Einbrüchen konnten die Ermittler zwei Jugendliche, eine 14-Jährige sowie einen 15-Jährigen aus Bad Bevensen, in den Fokus nehmen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg durchsuchte die Polizei am 02.04. die Wohnräume der Jugendlichen und stellte dabei einen Großteil der Beute sowie Täterbekleidung sicher. Die weiteren Ermittlungen auch zu den noch fehlenden Gegenständen dauern an.

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