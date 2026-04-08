Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbrecher fliehen aus Bürogebäude ++ Nach Verkehrsunfall - Sperrung der Bundesstraße 4 ++ Verkehrsunfall auf Kreisstraße 17 ++ Werkzeugkoffer aus Gartenlaube gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Dahlenburg - Fahrrad entwendet

Im Verlaufe des 06.04.2026 bis in die Mittagsstunden wurde ein Mountainbike der Marke CUBE im Wert von einigen Hundert Euro entwendet. Das Fahrrad war in der Bahnhofsstraße am Feuerwehrhaus abgestellt und zum Tatzeitpunkt nicht angeschlossen gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Lüneburg - Werkzeugkoffer aus Gartenlaube gestohlen

Unbekannte drangen in der Nacht zum 07.04.2026 in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereines in der Stöteroggestraße ein. Dabei betraten sie das umzäunte Parzellengelände und brachen die Tür zur Gartenlaube auf. Es wurden mehrere Werkzeugkoffer aus dem Objekt entwendet. Der Wert des Diebesgutes ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrecher fliehen aus Bürogebäude

In der Nacht zum 08.04.2026 gegen kurz nach Mitternacht hebelten zwei Männer das Fenster eines Bürogebäudes Auf dem Meere auf. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Die Polizei konnte von außen noch beide Personen in dem Objekt erkennen. Diese flüchteten durch ein Fenster und wurden nicht mehr angetroffen. Kurze Zeit später wurde der Polizei ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der selbigen Straße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort kurz vor Mitternacht die Hauseingangstür aufgehebelt. Als sich die beiden männlichen Täter anschließend an der Tür einer Wohnung zu schaffen machten, wurde ein Mann auf die Täter aufmerksam. Die beiden Täter verließen das Objekt, nachdem sie von dem Mann angesprochen wurden. Einer der Täter trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Mütze. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tathergang und dem Diebesgut aufgenommen und kann einen Zusammenhang der Taten nicht ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Auffahrunfall - Fahrerin leichtverletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am späten Nachmittag des 07.04.2026 in der Tiergartenstraße in Deutsch Evern. Dabei fuhr ein VW Touareg auf einen Audi A1 auf, als dieser auf einen Parkplatz abbiegen wollte und verkehrsbedingt wartete. Der Fahrer im Alter von 78 Jahren des VW blieb unverletzt. Die Fahrerin des Audis erlitt leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug war nach der Kollision nichtmehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei etwas über 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - E-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 43 Jahre alter Mann wurde am 07.04.2026 gegen 17:45 Uhr von der Polizei kontrolliert, als er mit einem E-Scooter die Hoefftstraße entlangfuhr. Dabei wurde auch die Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund ein Promille. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 07.04.2026 gegen 13:00 Uhr kollidierten zwei PKW An den Zehn Eichen. Dabei bog ein Skoda Fabia nach links ab und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten, der Straße folgenden, Fiat 500. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt.

Bienenbüttel - Nach Verkehrsunfall - Sperrung der Bundesstraße 4

Zu einer zeitweisen Sperrung der Bundesstraße 4 kam es am Abend des 07.04.2026, nachdem es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall kam. Ein PKW fuhr dabei in Fahrtrichtung Uelzen und bog nach links in die Schützenallee ab. Der PKW kollidierte währenddessen mit einem auf der Bundesstraße 4 entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Niemand wurde verletzt.

Ebstorf - Heranwachsender gibt Geldbörse bei der Polizei ab

Ein ehrlicher 19-Jähriger erschien am Abend des 07.04.2026 bei der Polizei in Ebstorf und gab ein Portemonnaie ab. In diesem befanden sich einige Hundert Euro Bargeld. Die Polizei konnte die Geldbörse an den rechtmäßigen Eigentümer aushändigen. Dieser hatte sie zuvor auf sein Fahrzeugdach gelegt und fuhr dann los.

Uelzen - Verkehrsunfall auf Kreisstraße 17

Auf der Kreisstraße 17 in Höhe der Auffahrt auf die Bundesstraße 4 ereignete sich am 08.04.2026 gegen 11:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei zwei Personen leicht verletzt. Die Kreisstraße 17 wurde an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt. Zwei der Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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