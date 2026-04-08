Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brände in Lüneburg ++ Ermittlungen wegen Brandstiftung ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Keine Personen verletzt ++ Polizei nimmt verdächtigen Mann fest ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

In der Nacht zum 08.04.2026 kam es im Lüneburger Stadtgebiet zu mehreren Bränden. Zunächst wurde gegen 04:00 Uhr Feuer aus einem PKW in der Neuetorstraße gemeldet. Die Flammen konnten gelöscht werden. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Skoda Fabia beschlagnahmt. Gegen 04:45 Uhr brannte ein Carport in der Straße Bei Mönchsgarten. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über. Vier Personen wurden unverletzt geweckt und aus dem Gebäude begleitet. Wenige Minuten später, während der ersten Löscharbeiten, wurde der Brand eines weiteren Carports in der selbigen Straße festgestellt. Auch hier wurden die Bewohnenden evakuiert. Eine Ausbreitung des Brandes auf das gesamte Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten über mehrere Stunden an. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Im weiteren Verlauf wurde der Versuch einer Brandstiftung an einem Roller auf einem Grundstück ebenfalls Bei Mönchsgarten festgestellt. Dieser wurde allerdings nicht entzündet. Aufgrund der Umstände erhärtete sich der Verdacht von zwei schweren sowie weiterer vorsätzlicher Brandstiftungen. Nach ersten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 35 Jahre alten Mann, welcher in der Nähe der Brandorte angetroffen wurde. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Der gesamte Sachschaden wird auf über 500.000 Euro geschätzt.

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