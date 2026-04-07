Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbrecher im Einkaufsmarkt - Ermittlungen gegen 45-Jährigen wegen weiterer Versuchstaten ++ Fahrzeugführende unter Einfluss von THC ++ Diesel aus Lagerhalle entwendet ++

Lüneburg (ots)

Presse - 07.04.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbrecher im Einkaufsmarkt - Ermittlungen gegen 45-Jährigen wegen weiterer Versuchstaten

In die Verkaufsräume eines Einkaufsmarktes Vor dem Neuen Tore drang ein 45-Jähriger in den frühen Abendstunden des 06.04.26 ein. Der Lüneburger hatte dabei gegen 18:30 Uhr diverse Kosmetika und Tabakwaren in mehrere Körbe zusammengerafft und hatten den Markt verlassen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Polizeibeamte hatten den Täter bei weiteren Einbruchsversuchen an zwei Geschäften in der Grapengießerstraße kontrollieren können. Dort hatte der Lüneburger, der bereits wegen verschiedener weiterer Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten war, vergeblich versucht mit einem Schraubendreher die Eingangstüren von einem Bekleidungsgeschäft und einem Friseursalon zu öffnen. Den Schraubendreher stellten die Beamten sicher.

Parallel durchsuchten die Beamten die Wohnräumlichkeiten des 45-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen auch zu weiteren Geschäftseinbrüchen der jüngsten Vergangenheit dauern an.

Barum, OT Horburg - Gegenverkehr und Fahrradfahrer gefährdet

Am Samstag, 04.04.26, gegen 23.40 Uhr, beobachteten Zeugen einen Volvo-Fahrer, der die Kreisstraße 12 befuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein soll, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. An der Einmündung Zur Horburg/ Heidenfahrdamm wendete der Volvo-Fahrer nach Angaben der Zeugen und soll beim Rückwärtsfahren auch einen Radfahrer gefährdet haben. Die Polizei kontrollierte etwas später einen 36-Jährigen. Dabei besteht der dringende Verdacht, dass der 36-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, den Volvo unter Alkoholeinfluss stehend geführt haben soll. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei entsprechende Zeugen/Beteiligte, die durch den Pkw Volvo gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-607-2215, in Verbindung zu setzen.

Bardowick - Heuhäufchen in Brand gesetzt - kein Sachschaden

Insgesamt vier kleinere Haufen mit Heu setzten Unbekannte in den Mittagsstunden des 06.04.26 auf einem Feld Zur Nikolaihöfer Heide in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten gegen 13:45 Uhr die Kleinstbrände. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Dahlenburg - Einbruch in Werkstatt - keine Beute

In eine Werkstatt in der Lüneburger Landstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 02. bis 07.04.26 ein. Die Täter hatten über das Osterwochenende das Glas einer Verbindungstür eingeschlagen, waren ins Gebäude gelangt und hatten sich umgesehen. Dabei verletzte sich einer der Täter, so dass die Polizei Blutspuren sichern konnte. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze/Jameln - Fahrzeugführende unter Einfluss von THC

Auch am 06.04.2026 kontrollierte die Polizei im Landkreis Lüchow-Dannenberg diverse Fahrzeugführende auf Fahrtüchtigkeit (siehe auch Pressemitteilung vom 06.04.2026). In den frühen Mittagsstunden wurde in Clenze, Zum Wiesengrund, ein PKW angehalten. Ein Drogentest verlief bei der Fahrerin positiv auf den Wirkstoff THC. Ebenfalls unter dem Einfluss von THC stand ein 33-Jähriger, welcher in den Abendstunden in Jameln kontrolliert wurde. Er fuhr zuvor mit einem E-Scooter die Hauptstraße entlang. Blutentnahmen wurden bei beiden Personen durchgeführt.

Dannenberg - Radfahrer fährt gegen PKW und stürzt

Leichte Verletzungen am Kopf erlitt ein 30 Jahre alter Radfahrer am 07.04.2026 gegen 08:00 Uhr in der Ordasstraße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann gegen einen am Straßenrand geparkten PKW und stürzte. Ein Personalienaustausch mit dem Besitzer des Fahrzeuges wurde durchgeführt. Der 30-Jährige begab sich in ein Krankenhaus.

Wustrow - Diesel aus Lagerhalle entwendet

Rund 600 Liter Dieselkraftstoff wurde im Zeitraum vom 04.04.2026 bis zum 07.04.2026 aus einer Lagerhalle Am Bahnhof entwendet. Dabei wurde zuvor das Hallenschiebetor aus der Führung gehoben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Weste - Mofa über Ostertage entwendet

Über die Ostertage vom 04.04.2026 bis zum 06.04.2026 wurde von einem Grundstück in Bahnhof Weste ein Mofa im Wert von einigen Hundert Euro entwendet. Das Mofa war mit einem Schloss gesichert unter einem Carport abgestellt. Zwei schwarze Satteltaschen waren an dem Fahrzeug befestigt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz

In Uelzen kontrollierte die Polizei im Verlaufe des 06.04.2026 Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz. Gegen 15:30 Uhr fehlte bei einem E-Bike in der Bahnhofstraße der gültige Versicherungsschutz. Etwas später gegen 18:15 Uhr wurde in der Ortschaft Oldenstadt ein Elektroroller mit einem abgelaufenen Versicherungsschutz angehalten und kontrolliert. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen die Fahrzeugführer eingeleitet.

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