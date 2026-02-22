PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mittagsspaziergang endet in Justizvollzugsanstalt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.02.2026 um 12:00 Uhr konnte ein 53-Jähriger in der Hindenburgstraße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der Neustadter befand sich zu diesem Zeitpunkt bei einem Spaziergang durch die Stadt. Während der Kontrolle wurde bekannt, dass gegen den Mann ein nationaler Haftbefehl besteht. Der 53-Jährige wurde daher im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 10:36

    POL-PDNW: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein

    Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Am 20.02.2026, gegen 22:22 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim das aktuell temporär bestehende Durchfahrtsverbot zwischen 19:00 Uhr - 06:00 Uhr auf der Kreisstraße 16 zwischen Wachenheim an der Weinstraße und Lindenberg. Dabei kontrollierten die Beamten den 57-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 10:18

    POL-PDNW: Wiederholte Fahrt unter Drogeneinfluss

    Bad Dürkheim (ots) - Am 21.02.2026, gegen 00:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim den 19-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke Mini im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Fahrer festgestellt werden, weshalb ein entsprechender Vortest durchgeführt wurde, welcher positiv auf die ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 10:05

    POL-PDNW: Erneute Fahrt unter Drogeneinfluss

    Weisenheim am Berg (ots) - Am 21.02.2026, gegen 22:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf der Kreisstraße 1 zwischen Kirchheim an der Weinstraße und Weisenheim am Berg den 21-jährigen Fahrer eines Opel Corsa im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Fahrer festgestellt werden, weshalb ein entsprechender Vortest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren