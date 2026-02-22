Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mittagsspaziergang endet in Justizvollzugsanstalt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.02.2026 um 12:00 Uhr konnte ein 53-Jähriger in der Hindenburgstraße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der Neustadter befand sich zu diesem Zeitpunkt bei einem Spaziergang durch die Stadt. Während der Kontrolle wurde bekannt, dass gegen den Mann ein nationaler Haftbefehl besteht. Der 53-Jährige wurde daher im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

