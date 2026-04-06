Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Osterpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 03.-06.04.2026++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom Osterwochenende 03.-06.04.2026

Stadt und LK Lüneburg

Unbekannte versuchten, in der Nacht zu Karfreitag in einen Lagerraum Am Berge einzubrechen. Trotz diverser Hebelversuche gelang es dem oder den Tätern nicht, in den Bereich zu gelangen. Gleiches geschah an der Tür einer ehemaligen Kleintierpraxis in der Egerstorffstraße in Lüneburg. Auch hier misslang der Versuch des Einbrechens. In der Zeit von Donnerstag bis Samstagvormittag kam es zu einem weiteren Einbruchversuch, dieses Mal bei einem Geschäft in der Grapengießerstraße. Auch dieser Versuch misslang.

Zu einem Vollbrand einer Gartenlaube kam es am Samstagmittag in der Kleingartenkolonie Moorfeld. Es entstand ein Schaden von mehreren 1000,- Euro., die Laube brannte komplett nieder. Nach aktuellen, jedoch nicht abschließenden Ermittlungen könnte ein Ofen ursächlich gewesen sein, der am Abend genutzt wurde.

Unbekannte hebelten in der Samstagnacht einen Fahrzeugwaschautomaten an einer Waschanlage Bei der Pferdehütte auf. Angaben über den konkreten Schaden liegen bisher nicht vor. An einer Tankstelle an der Universitätsallee wurden die Münzautomaten der Hochdruckreiniger aufgehebelt. Hier wurde vermutlich eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Im Göxer Weg wurde am Samstagmorgen die Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Vom Beifahrersitz wurde anschließend eine Handtasche entwendet.

Die Feuerwehr in Hohnstorf/Elbe bekam ebenfalls Besuch von ungebetenen Gästen. Hier wurde über Ostern die gläserne Eingangstür eingeschlagen. Ob letztlich etwas entwendet wurde, steht zurzeit nicht fest. In der Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner gelangen Unbekannte nach Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in Westergellersen. Hier wird das Haus durchsucht und Schmuck entwendet. Die Tat wurde am Sonntagmorgen bemerkt.

Mit einem Atemalkoholwert von 3 Promille stürzt eine 46-jährige am Sonntagmittag mit ihrem Fahrrad in der Konrad-Adenauer-Straße in Lüneburg und verletzt sich leicht. Ihr wurde im Verlaufe der Behandlung im Klinikum zudem eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Stadt Und LK Uelzen

Unbekannte Einbrecher in Supermarkt

Ebstorf - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Einbrecher einen Supermarkt in der Georg-Marwede-Straße ins Visier genommen. Durch die derzeit unbekannten Täter wurde eine Fensterscheibe gewaltsam aus der Verankerung gerissen und der Markt betreten. Anschließend entfernen sich die Täter mitsamt Diebesgut vor Eintreffen der Polizei. Hinweise in Bezug auf Täter und Fahrzeuge nimmt die Polizei Uelzen entgegen unter 0581/930-215.

Trunkenheit im Verkehr

Uelzen - In der Samstagnacht kontrollieren Polizeibeamte einen E-Scooter aufgrund mangelnder Beleuchtung am Fahrzeug. Im Rahmen der Kontrolle kann beim Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme und ein Verfahren wird eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Karfreitag, 03.04.2026

Gegen 19:00 Uhr wurde auf der L265 zwischen Gartow und Gorleben ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Gartow wegen auffälliger Fahrweise kontrolliert. Der Fahrer war alkoholisiert (deutlich über 2,0 Prom). Er kam mehrfach von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitpfosten. Es wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Gegen 20 Uhr folgte dann die zweite Blutprobenentnahme - diesmal bei einem 21-jährigen alkoholisierten Traktorfahrer aus Woltersdorf. Dieser wies im Rahmen einer Verkehrskontrolle ebenfalls eine Alkoholisierung von über zwei Promille auf und wurde einer Blutprobenentnahme unterzogen. Auch bei diesem Fahrzeugführer wurde der Führerschein sichergestellt.

Karsamstag, 04.04.2026

Gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 3 zwischen Pannecke und Liepe ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw mit zwei Insassen kam in Fahrtrichtung Liepe von der Straße ab, drehte sich, prallte gegen einen Baum und blieb auf einem Feld stehen. Die 18-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Bei ihm bestand der Verdacht auf Beeinflussung durch Cannabis. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Karsamstag - Fahrten unter Einfluss von Cannabis

Im Rahmen des Samstagabends konnten bei drei Verkehrskontrollen jeweils Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis festgestellt werden. Ein 33-jähriger aus Langendorf als Fahrzeugführer eines Pkw sowie ein 17-jähriger aus Dannenberg und eine 14-jährige aus Hitzacker als fahrzeugführende von E-Scootern. Alle Personen wurden einer entsprechenden Blutprobenentnahme unterzogen und erwarten nun Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zusätzlich dazu war die 14-jährige auch noch ohne gültigen erforderlichen Versicherungsschutz für den E-Scooter unterwegs. Hierfür wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ostersonntag, 05.04.2026

Am späten Abend wurde auf der L256 zwischen Groß Gusborn und Grippel ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Gorleben kontrolliert. Er stand mit knapp 1,5 Prom. unter Alkoholeinfluss und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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