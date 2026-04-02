Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vollbrand eines Wohnhauses aus Holz ++ mit Pkw VW Golf verunfallt und zu Fuß angehauen - Polizei ermittelt ++ Fahrzeuge kollidieren auf Bundesstraße - Pkw-Fahrerin schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.04.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck und Bargeld mitgenommen

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Große Bäckerstraße brach ein Unbekannter in den Nachtmittags-/Abendstunden des 01.04.26 ein. Dabei gelangte der Täter zwischen 14:00 und 21:00 Uhr unbemerkt in die Wohnung und konnte Schmuck sowie Bargeld mitnehmen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - "was der Alkohol so verursacht" - erst gemeinsam getrunken, dann Schlag ausgeteilt

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 50-Jährigen nach einem Vorfall in den Nachtstunden zum 02.04.26 Auf dem Kauf. Der Lüneburger hatte erst zusammen mit einem 43-Jährigen vor dem dortigen Kiosk ordentlich getrunken, war dann in Streit mit dem "Kumpanen" geraten, goss ihm Bier über den Kopf und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei schritt ein. Beide Männer waren deutlich alkoholisiert; selbst beim 43-Jährigen stellten die Beamten einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille fest.

Aufgrund seines aggressiven und alkoholisierten Verhaltens wurde der 50-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.

Lüneburg - beim Einbiegen mit Pedelec kollidiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 73 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Mittagsstunden des 01.04.26 in der Universitätsallee. Eine 69 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat hatte gegen 13:15 Uhr beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände (vermutlich aufgrund der blendenden Sonne) den von rechts kommenden Senior übersehen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Küsten, OT. Süthen - Vollbrand eines Wohnhauses aus Holz

Zu einem Vollbrand eines Wohngebäudes aus Holz kam es in den Mittagsstunden des 02.04.26. Anwohner meldeten gegen 12:30 Uhr den Brand des Gebäudes in der Straße Süthen; bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr ist noch im Löscheinsatz. Zu Personenschäden kam es nicht. Es entstand erheblicher Sachschaden, der aktuell mit mehr als 100.000 Euro beziffert wird. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Dannenberg - Fahrzeuge kollidieren auf Bundesstraße - Pkw-Fahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 61 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf in den Morgenstunden des 02.04.26 auf der Bundesstraße 216 zwischen Riskau und Tripkau. Nach derzeitigen Ermittlungen wollte die Frau gegen 10:15 Uhr in Fahrtrichtung Lüneburg von der Bundesstraße auf ein Grundstück abbiegen. Der Fahrer eines Kleintransporters Mercedes Vito bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den VW auf. Die 61-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Dannenberg, OT. Nebenstedt - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mazda stoppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 01.04.26 in der Gartower Straße. Bei der Kontrolle des Mazda-Fahrers stellten die Beamten gegen 17:30 Uhr bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen - mit Pkw VW Golf verunfallt und zu Fuß angehauen - Polizei ermittelt

Mit einem Pkw VW Golf aus Uelzen verunfallte ein Unbekannter in den späten Abendstunden des 01.04.26 in der Tile-Hagemann-Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war der VW-Fahrer gegen 23:00 Uhr auf der Tile-Hagemann-Straße aus Fahrtrichtung Groß Liederner Straße kommend in Richtung Tankstelle unterwegs. Dabei kollidierte der Pkw aus ungeklärter Ursache mit zwei auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw VW Tiguan und VW Multivan. Anwohner wurden aufgrund eines Knalls auf den Unfall aufmerksam und sahen noch, wie der Verursacher versuchte mit dem Pkw VW Golf weiterzufahren. Da das Fahrzeug sich nicht mehr starten ließ, verließ der Fahrer den verunfallten Pkw VW Golf, flüchtete zu Fuß und stieg dann in einen hellblauen Pkw VW Touran, der kurze Zeit später an der Unfallstelle erschien. Es entstand erheblicher Sachschaden von fast 30.000 Euro.

Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren am zurückgelassen Pkw VW Golf; parallel laufen Ermittlungen im Umfeld des Fahrzeughalters. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und möglicherweise Fahren unter Beeinflussung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - mit Baum kollidiert - schwerstverletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 73 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mazda Cabrio in den Nachmittagsstunden des 01.04.26 auf der Bundesstraße 71. Der Senior war gegen 14:20 Uhr möglicherweise aufgrund körperlicher Mängel zwischen Groß Liedern und Hanstedt II mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem Fahrzeug bergen. Er wurde mit schwersten Verletzungen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Für die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Bundesstraße teilweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell