Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen --Karfreitag--

Lüneburg (ots)

Stadt und LK Lüneburg

Einbruch in Wohnhaus

In Adendorf kam es im Laufe des Donnerstages zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und durchsuchten sämtlich Räume. Die Polizei sicherte Spuren. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest.

Schnapsflasche geklaut

In der Nacht zu Karfreitag entwendete ein 25-jähriger Lüneburger eine Schnapsflasche aus einer abgestellten Tasche im Bereich des Stintmarktes . Die Polizei konnte ihn in unmittelbarer Tatortnähe antreffen. Bei der Aufnahme seiner Personalien beleidigte er die Polizeibeamten. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Aufräumen unter Aufsicht der Polizei

In der Glockenstraße wurde kurz nach Mitternacht ein amtsbekannter 33-jähriger Mann aus Lüneburg beobachtet wie er Mülltüten auskippte und den Müll in der Straße verteilte. Die hinzugerufenen Polizisten wiesen den Mann an, den Müll wieder aufzusammeln und führten ein Aufklärungsgespräch zum Thema Müllentsorgung mit ihm.

Stadt Uelzen

Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, den 02.04.2026, gegen 18:30 Uhr, wird eine 51-jährige Autofahrerin im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Innenstadtbereich von Uelzen überprüft. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass die 51-Jährige kein Auto mehr hätte fahren dürfen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,46 Promille. Sie muss die Polizisten zur Wache begleiten. Auf der Wache wird eine Blutentnahme durchgeführt. Der 51-Jährigen wird die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wird beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Brand eines Müllcontainers

In der Nacht vom 02.04.2026 auf den 03.04.2026, kommt es im Innenstadtbereich von Uelzen zu einem Brand eines Müllcontainers. Der Brand wird durch unbeteiligte Fußgänger entdeckt und im weiteren Verlauf durch die FFW Uelzen gelöscht. Eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf Wohngebäude bestand nicht. Die Ursache des Brandes ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Samtgemeinde Bad Bevensen-Ebstorf

Diebstähle in Einkaufsläden

In den Vormittagsstunden des Donnerstags, 02.04.2026, kommt es sowohl in einem Einkaufsladen in Bad Bevensen als auch kurze Zeit später in einem Einkaufsladen in Ebstorf zum Diebstahl einer Handtasche sowie eines Portemonnaies. Die 64-jährige und die 60-jährige Geschädigte bemerken jeweils beim Bezahlvorgang den Diebstahl. Aktuell sind keine Hinweise auf die Täter vorhanden. Es wurden Strafanzeigen gefertigt und die Ermittlungen dauern an.

LK Lüchow-Dannenberg

Donnerstag:

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gegen Donnerstagmittag wurde ein 61-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Dannenberg kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr unter Benutzung eines Fahrrades

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr wurde ein in Schlangenlinien fahrender 49-jähriger Fahrradfahrer in der Langen Straße Lüchow kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer unter Einfluss von alkoholischen Getränken, 2,46 Promille, sowie Marihuana /THC stand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter THC-Einfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in Trebel stellten Polizeibeamte am späten Donnerstagnachmittag fest, dass ein 41ähriger seinen Pkw fuhr, obwohl er unter THC-Einfluss stand. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Fahren unter THC-Einfluss

Donnerstagmittag wurde in Dannenberg Ortsteil Prisser ein 34Jähriger mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der 34Jährige unter dem Einfluss von THC stand. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person, Auffahrunfall

Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 216 in Höhe Tripkau zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Frau. Eine 61jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Dannenberg kommend in Richtung Metzingen. In Höhe Tripkau beabsichtigte die Fahrerin nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Hierzu verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Hinter ihr fuhr ein 20jähriger Autofahrer in die gleiche Richtung. Dieser bemerkte das Verringern der Geschwindigkeit des vor ihm fahrenden Pkw zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Die 61jährige Frau wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Gesamtschaden ca. 20.000 Euro

Freitag:

Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem nicht zugelassenen Kfz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 01:00 Uhr, wurde im Bereich des Flugplatzes Rehbeck ein Pkw kontrolliert. Die Fahrerin war 17 Jahre alt, leicht alkoholisiert (0,32 Promille) und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen und versichert gewesen ist. Es wurde ein Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren unter THC-, Amphetamin- und Methamphetamin-Einfluss

Am Freitagvormittag wurde in Dannenberg ein 39jähriger E-Scooterfahrer kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooterfahrer unter dem Einfluss von THC-, Amphetamin- und Methamphetamin stand. Es wurde bzgl. des Fahren unter Einfluss ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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