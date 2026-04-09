Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in der Nacht - Festnahme und Haftbefehl gegen 48-Jährigen ++ Verkehrsunfall - PKW und LKW kollidieren ++ Alkoholisierter Mann begeht Unfallflucht ++ Geschwindigkeitsmessung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung Am Sande

Am späten Abend des 08.04.2026 kam es Am Sande zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Polizei konnte zunächst vor Ort niemanden mehr antreffen. Im Rahmen einer Fahndung wurde ein leicht verletzter 44 Jahre alter Mann angetroffen. Dieser gab an von einem derzeit unbekannten Mann Am Sande geschlagen worden zu sein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Mitarbeiter verhindert Diebstahl

Am 08.04.2026 gegen 13:10 Uhr packte ein Mann zwei Parfums in eine Tasche und versuchte die Drogerie in der Grapengießerstraße zu verlassen. Nachdem er ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang ging, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Dem 46 Jahre alten Mann wurde das Diebesgut im Wert von wenigen Hundert Euro abgenommen. Er erhielt ein Hausverbot sowie einen Platzverweis.

Lüneburg - Einbruch in der Nacht - Festnahme und Haftbefehl gegen 48-Jährigen

Diverse Wertgegenstände wurden in der Nacht zum 08.04.2026 bei einem Einbruch in eine Wohnung im Klostergang entwendet. Gegen 04:30 Uhr wurde die Terrassentür der Wohnung aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchwühlt. Im Rahmen einer Durchsuchung aufgrund eines anderen Wohnungseinbruchs Anfang März konnte in dem Zimmer eines 48 Jahre alten Tatverdächtigen Diebesgut aus unter anderem dem Einbruch im Klostergang aufgefunden werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes in Lüneburg ist der 48-Jährige bei mehr als einer Hand voll Einbrüchen in der jüngeren Vergangenheit in Lüneburg tatverdächtig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg erließ das Amtsgericht Lüneburg am Morgen des 09.04.2026 einen Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen zu entsprechenden Taten dauern an.

Lüneburg - Fahrzeuge entwendet

Bei einem Einbruchsdiebstahl zu Beginn des Monats in Lüneburg wurden unter anderem PKW-Schlüssel entwendet (siehe Pressemitteilung vom 02.04.2026). In der Nacht zum 08.04.2026 wurden ein entsprechender Fiat 500 und eine Vespa aus einer Garage in der Conventstraße entwendet. Der Fiat wurde von der Polizei im Meisterweg aufgefunden. Es wurden im Fahrzeug diverse Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bienenbüttel/Lüneburg - Alkoholisierter Mann begeht Unfallflucht

Am 08.04.2026 gegen 13:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 4 an der Ampel, Steddorfer Kreuz, zu einem Auffahrunfall. Ein VW Passat bremste vor der auf Rotlicht stehenden Ampel ab. Dabei fuhr ein Audi A3 auf den VW auf. Der Fahrer des Audis entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Fahndung in Lüneburg angetroffen und kontrolliert. Bei dem 57 Jahre alten Fahrer wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von 3,29 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrer unter Amphetamin-Einfluss

Die Polizei kontrollierte am 08.04.2026 gegen 11:05 Uhr in der Kochstraße einen Opel Zafira. Bei dem Fahrer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde die Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein Drogentest verlief positiv auf den Wirkstoff Amphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Wenige Stunden später ergab sich bei einer Hamburgerin am Steuer eines Seat Ibizas in Lüchow ebenfalls der Verdacht einer Beeinflussung. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen.

Uelzen

Bad Bevensen - Polizei sucht nach Hinweisen

Im Kurpark in Bad Bevensen verletzte sich am 05.04.2026 gegen 15:10 Uhr eine Seniorin leicht. Nach ihren Angaben sei ein Kind mit einem Laufrad, nahe der Brücke am Minigolfplatz, gegen sie gefahren, wodurch sie stürzte. Die augenscheinlichen Eltern sowie die Kinder sollen sich daraufhin entfernt haben, ohne ihr zu helfen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Sachverhalt, Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Trotz Wegweisung aufgetaucht - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am 08.04.2026 betrat ein Mann trotz Wegeweisung nach einem Fall von Häuslicher Gewalt das betroffene Grundstück in Uelzen. Die Polizei konnte den Mann vor Ort kontrollieren. Er erhielt einen Platzverweis. Da er zuvor alkoholisiert mit einem PKW gefahren ist, wurde ein weiteres Verfahren eingeleitet.

Barum - Verkehrsunfall - Zwei Verletzte - PKW und LKW kollidieren

In der Ortschaft Tätendorf-Eppensen auf der Bundesstraße 4, Uelzener Chaussee, kam es am 09.04.2026 gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierten ein PKW-Opel und ein LKW, bestehend aus Sattelzugmaschine und Auflieger, frontal auf der Fahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Fahrerin des PKW und ihr Beifahrer leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Die Fahrbahn der Bundesstraße 4 wurde vorübergehend gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen Uelzen und Lüneburg. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Beide Fahrzeuge wurden angeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessung - Roller zu schnell unterwegs

Am Morgen des 09.04.2026 führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung in der Nordallee, Fahrtrichtung Kuhteichweg, durch. Innerhalb einer Stunde wurden insgesamt vier Verstöße festgestellt. Der höchste Wert wurde bei erlaubten 50 km/h mit 77 km/h gemessen. Zudem fuhr ein 57 Jahre alter Mann mit einem Roller die Straße entlang. Die Messung ergab einen Wert von 65 km/h. Da das Fahrzeug nur bis 25 km/h versichert war, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zusätzlich war der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizei kündigt weitere Geschwindigkeitsmessungen an.

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