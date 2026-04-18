PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand mit Verletzen

FW Hannover: Kellerbrand mit Verletzen
  • Bild-Infos
  • Download

Hannover (ots)

Am heutigen Samstagmorgen ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Ricklingen ein Kellerbrand, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 08:07 Uhr meldete eine Anruferin starke Rauchentwicklung aus der Kellertüre eines benachbarten Gebäudes. Die Regionsleistelle Hannover beorderte daraufhin zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Ricklingen sowie den Rettungsdienst in die Nordfeldstraße. Für die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte bestätigte sich die angenommene Lage: In einem Kellerraum brannte es.

Die Bewohner*innen des mehrgeschossigen Gebäudes hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits selber ins Freie retten können. Da in den Treppenraum giftiger Brandrauch eingedrungen war, mussten fünf Bewohner*innen vor Ort von einer Notärztin untersucht werden. Es stellte sich heraus, dass ein Neunjähriger und ein Dreißigjähriger mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in einer Klinik weiter versorgt werden mussten.

Der brennende Kellerraum konnte mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das vollständige Ablöschen des Brandgutes sowie die notwendigen Belüftungsmaßnahmen dauerten jedoch bis gegen 10 Uhr an.

Durch den Einsatz der Feuerwehr ist es gelungen, dass alle Wohnungen weiterhin bewohnbar sind.

Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hannover war zwischenzeitlich mit bis zu 20 Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Pressesprecher
Jörg Rühle
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 16:30

    FW Hannover: Kampfmittel im Stadtteil Bothfeld erfolgreich beseitigt

    Hannover (ots) - Am heutigen Mittwoch wurden auf dem Gelände der Stadtgärtnerei im Stadtteil Bothfeld fünf Granaten durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen erfolgreich gesprengt. Im Rahmen vorausgegangener Sondierungsarbeiten waren vom KBD auf dem Gelände fünf Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert worden. Da sich die Granaten als ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 19:52

    FW Hannover: Schwerer Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

    Hannover (ots) - Heute Nachmittag stießen im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord aus unbekannten Gründen zwei PKW frontal zusammen. Bei diesem Verkehrsunfall wurden drei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Eine technische Rettung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr war erforderlich. Gegen 16.15 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Regionsleitstelle Hannover ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 15:33

    FW Hannover: Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover-Mühlenberg

    Hannover (ots) - Am Ostersonntag gegen 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Hannover zu einem gemeldeten Wohnungsbrand im Stadtteil Mühlenberg gerufen. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache war im sechsten Obergeschoss eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren