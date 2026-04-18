Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand mit Verletzen

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Hannover (ots)

Am heutigen Samstagmorgen ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Ricklingen ein Kellerbrand, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 08:07 Uhr meldete eine Anruferin starke Rauchentwicklung aus der Kellertüre eines benachbarten Gebäudes. Die Regionsleistelle Hannover beorderte daraufhin zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Ricklingen sowie den Rettungsdienst in die Nordfeldstraße. Für die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte bestätigte sich die angenommene Lage: In einem Kellerraum brannte es.

Die Bewohner*innen des mehrgeschossigen Gebäudes hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits selber ins Freie retten können. Da in den Treppenraum giftiger Brandrauch eingedrungen war, mussten fünf Bewohner*innen vor Ort von einer Notärztin untersucht werden. Es stellte sich heraus, dass ein Neunjähriger und ein Dreißigjähriger mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in einer Klinik weiter versorgt werden mussten.

Der brennende Kellerraum konnte mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das vollständige Ablöschen des Brandgutes sowie die notwendigen Belüftungsmaßnahmen dauerten jedoch bis gegen 10 Uhr an.

Durch den Einsatz der Feuerwehr ist es gelungen, dass alle Wohnungen weiterhin bewohnbar sind.

Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hannover war zwischenzeitlich mit bis zu 20 Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften vor Ort.

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