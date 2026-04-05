PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Schwerer Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

Hannover (ots)

Heute Nachmittag stießen im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord aus unbekannten Gründen zwei PKW frontal zusammen. Bei diesem Verkehrsunfall wurden drei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Eine technische Rettung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr war erforderlich.

Gegen 16.15 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Regionsleitstelle Hannover einen schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personenkraftwagen im Verlauf der Fössestrasse / Einmündung Selmastraße. Eine Person wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät gerettet werden. Bei diesem Unfall wurden insgesamt drei Personen schwer und eine Person leichtverletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 40 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Oliver Reiche
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 15:33

    FW Hannover: Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover-Mühlenberg

    Hannover (ots) - Am Ostersonntag gegen 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Hannover zu einem gemeldeten Wohnungsbrand im Stadtteil Mühlenberg gerufen. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache war im sechsten Obergeschoss eines ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 11:55

    FW Hannover: Küchenbrand in Döhren: Nachbarin greift beherzt ein

    Hannover (ots) - Am Ostersonntag gegen 08:00 Uhr wurde die Feuerwehr Hannover zu einem gemeldeten Küchenbrand im Stadtteil Döhren gerufen. Dank des schnellen Eingreifens einer Nachbarin konnte Schlimmeres verhindert werden. Eine Person wurde leicht verletzt. In der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses stellten die Bewohner einer Wohnung fest, dass Teile ihrer ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 05:51

    FW Hannover: Tiefgaragenbrand in der Nordstadt löst Großeinsatz aus

    Hannover (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag in der hannoverschen Nordstadt zu einem Brandereignis in einer Tiefgarage eines Geschäftsgebäudes. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Gegen 02:30 Uhr wurde der Regionsleitstelle ein Müllcontainerbrand an einem Geschäftshaus in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren