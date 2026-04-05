Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Schwerer Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

Hannover (ots)

Heute Nachmittag stießen im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord aus unbekannten Gründen zwei PKW frontal zusammen. Bei diesem Verkehrsunfall wurden drei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Eine technische Rettung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr war erforderlich.

Gegen 16.15 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Regionsleitstelle Hannover einen schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personenkraftwagen im Verlauf der Fössestrasse / Einmündung Selmastraße. Eine Person wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät gerettet werden. Bei diesem Unfall wurden insgesamt drei Personen schwer und eine Person leichtverletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 40 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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