Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Küchenbrand in Döhren: Nachbarin greift beherzt ein

Hannover (ots)

Am Ostersonntag gegen 08:00 Uhr wurde die Feuerwehr Hannover zu einem gemeldeten Küchenbrand im Stadtteil Döhren gerufen. Dank des schnellen Eingreifens einer Nachbarin konnte Schlimmeres verhindert werden. Eine Person wurde leicht verletzt.

In der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses stellten die Bewohner einer Wohnung fest, dass Teile ihrer Küche in Brand geraten waren. Da die Bewohner in ihrer Mobilität eingeschränkt waren und die Wohnung nicht eigenständig verlassen konnten, zogen sie sich in einen rauchfreien Raum zurück und machten am Fenster auf sich aufmerksam.

Eine Nachbarin wurde durch die ausgelösten Rauchwarnmelder sowie die Hilferufe alarmiert. Sie verschaffte sich mit einem Zweitschlüssel Zugang zur Wohnung und unternahm erste Löschversuche. Dabei wurde sie leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beiden Bewohner der Brandwohnung wurden durch die Polizei gerettet und in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem C-Rohr und kontrollierte die angrenzenden Bereiche mit einer Wärmebildkamera. Dieser Einsatz hat erneut verdeutlicht, welche lebenswichtige Funktion Rauchwarnmelder erfüllen.

Trotz des lobenswerten Einsatzes der Nachbarin, der eine Brandausbreitung verhinderte, weist die Feuerwehr ausdrücklich darauf hin, dass der Eigenschutz bei Löschversuchen oberste Priorität haben muss. Ersthelfer sollten sich niemals selbst in Gefahr bringen, um nicht zum weiteren Betroffenen zu werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 52 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen vor Ort. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr derzeit keine Aussage getroffen werden.

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