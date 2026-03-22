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Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Buschbrand am Lindener Hafen, Ausbreitung auf umliegende Gebäude verhindert

Hannover (ots)

Auf dem Gelände eines stillgelegten Getreidesilos am Lindener Hafen brannte Baum- und Strauchschnitt. Der Brand konnte durch einen massiven Löschangriff schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass die Brandausbreitung auf umliegende Gewerbegebäude verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand.

Heute Nachmittag gegen 15 Uhr meldeten mehrere Passanten am Lindener Hafen einen Brand vor einem stillgelegten Getreidesilo. Daraufhin alarmierte die Regionsleitstelle einen Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehren Limmer und Ahlem sowie einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte Baum- und Strauchschnitt auf einer Fläche von ca. 400 Quadratmetern mit einer starken Rauch- und Flammenbildung. Die Brandschützer leiteten umgehend einen massiven Löschangriff ein und forderten einen weiteren Löschzug und eine Hochleistungspumpe zur Wasserförderung nach. Zur Brandbekämpfung kamen neben sieben handgeführten Rohren zudem zwei Drehleitern und ein Wasserwerfer zum Einsatz. Die Wasserversorgung wurde anfangs mit zwei Löschfahrzeugen über Hydranten sichergestellt und im weiteren Einsatzverlauf durch Wasser aus dem direkt angrenzenden Mittellandkanal. Somit konnte die Brandausbreitung auf umliegende Gewerbegebäude verhindert werden. Nach einer Stunde hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle und nach einer weiteren Stunde konnte Feuer aus gemeldet werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 17 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Charlotte Kubel
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

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