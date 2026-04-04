Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Tiefgaragenbrand in der Nordstadt löst Großeinsatz aus

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag in der hannoverschen Nordstadt zu einem Brandereignis in einer Tiefgarage eines Geschäftsgebäudes. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Gegen 02:30 Uhr wurde der Regionsleitstelle ein Müllcontainerbrand an einem Geschäftshaus in der Bodestraße, im Stadtteil Nordstadt, gemeldet. Mehrere Müllcontainer sollten dort in Brand stehen, teilten die Hinweisgebenden mit. Beim Eintreffen der hannoverschen Brandschützer bestätigte sich das gemeldete Lagebild und der Brand hatte inzwischen neben Müllcontainern und abgestelltem Gerümpel auf die zum Gebäude gehörende Tiefgarage übergegriffen. Die Alarmstufe wurde umgehend erhöht und weitere Kräfte nachgefordert.

Das Feuer breitete sich in den folgenden Minuten rasch in die angrenzende Tiefgarage aus und erfasste dort drei abgestellte Kraftfahrzeuge. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der komplexen Einsatzlage mussten daraufhin mehrere Trupps unter Atemschutzgeräten und mit Löschwasser an handgeführten Rohren zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Die Sicht war durch den Brandrauch stark eingeschränkt, zudem herrschte in der Tiefgarage eine massive Hitzebelastung auf die vorgehenden Einsatzkräfte. Der Einsatzleiter teilte daraufhin verschiedene Einsatzabschnitte im Innen- und Außenbereich ein um die Brandbekämpfung von verschiedenen Angriffspunkten einzuleiten, forderte auch weitere Sonderfahrzeuge der Feuerwehr nach.

Zur Unterstützung der Maßnahmen kamen insgesamt sieben Druckbelüftungsgeräte zum Einsatz, um die stark verrauchten Bereiche zu entrauchen. Nach etwa 30 Minuten konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Die umfangreichen Belüftungsmaßnahmen dauerten jedoch weiter an, da sich der giftige Brandrauch neben der Tiefgarage auch in weiten Teilen des Gebäudes ausgebreitet hatte.

Gegen 05:15 Uhr konnte die Einsatzstelle abschließend an die Polizei Hannover zur Aufnahme der Ermittlungen übergeben werden. Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Verletzt wurde durch das schnelle und massive Eingreifen der Feuerwehr glücklicherweise niemand.

Insgesamt waren 67 Einsatzkräfte mit 23 Einsatz- und Sonderfahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr unterstützten auch die Freiwilligen Feuerwehren Limmer und Davenstedt mit zahlreichen ehrenamtlichen Kräften die Maßnahmen vor Ort.

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