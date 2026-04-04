PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Tiefgaragenbrand in der Nordstadt löst Großeinsatz aus

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag in der hannoverschen Nordstadt zu einem Brandereignis in einer Tiefgarage eines Geschäftsgebäudes. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Gegen 02:30 Uhr wurde der Regionsleitstelle ein Müllcontainerbrand an einem Geschäftshaus in der Bodestraße, im Stadtteil Nordstadt, gemeldet. Mehrere Müllcontainer sollten dort in Brand stehen, teilten die Hinweisgebenden mit. Beim Eintreffen der hannoverschen Brandschützer bestätigte sich das gemeldete Lagebild und der Brand hatte inzwischen neben Müllcontainern und abgestelltem Gerümpel auf die zum Gebäude gehörende Tiefgarage übergegriffen. Die Alarmstufe wurde umgehend erhöht und weitere Kräfte nachgefordert.

Das Feuer breitete sich in den folgenden Minuten rasch in die angrenzende Tiefgarage aus und erfasste dort drei abgestellte Kraftfahrzeuge. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der komplexen Einsatzlage mussten daraufhin mehrere Trupps unter Atemschutzgeräten und mit Löschwasser an handgeführten Rohren zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Die Sicht war durch den Brandrauch stark eingeschränkt, zudem herrschte in der Tiefgarage eine massive Hitzebelastung auf die vorgehenden Einsatzkräfte. Der Einsatzleiter teilte daraufhin verschiedene Einsatzabschnitte im Innen- und Außenbereich ein um die Brandbekämpfung von verschiedenen Angriffspunkten einzuleiten, forderte auch weitere Sonderfahrzeuge der Feuerwehr nach.

Zur Unterstützung der Maßnahmen kamen insgesamt sieben Druckbelüftungsgeräte zum Einsatz, um die stark verrauchten Bereiche zu entrauchen. Nach etwa 30 Minuten konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Die umfangreichen Belüftungsmaßnahmen dauerten jedoch weiter an, da sich der giftige Brandrauch neben der Tiefgarage auch in weiten Teilen des Gebäudes ausgebreitet hatte.

Gegen 05:15 Uhr konnte die Einsatzstelle abschließend an die Polizei Hannover zur Aufnahme der Ermittlungen übergeben werden. Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Verletzt wurde durch das schnelle und massive Eingreifen der Feuerwehr glücklicherweise niemand.

Insgesamt waren 67 Einsatzkräfte mit 23 Einsatz- und Sonderfahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr unterstützten auch die Freiwilligen Feuerwehren Limmer und Davenstedt mit zahlreichen ehrenamtlichen Kräften die Maßnahmen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Kristof Schwake
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 01.04.2026 – 16:06

    FW Hannover: Drei Verkehrsunfälle auf der Autobahn 2

    Hannover (ots) - Am Mittwochmittag haben sich auf der Autobahn 2 innerhalb eines kurzen Zeitraumes drei Verkehrsunfälle ereignet. Die Feuerwehr Hannover erhielt zunächst die Meldung zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen den Autobahnkreuzen Ost und Buchholz. Laut Zeugen sollte Kleinbus auf einen LKW aufgefahren und die Insassen eingeklemmt sein. Noch auf der Anfahrt wurden die Rettungskräfte über einen weiteren ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 17:05

    FW Hannover: Buschbrand am Lindener Hafen, Ausbreitung auf umliegende Gebäude verhindert

    Hannover (ots) - Auf dem Gelände eines stillgelegten Getreidesilos am Lindener Hafen brannte Baum- und Strauchschnitt. Der Brand konnte durch einen massiven Löschangriff schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass die Brandausbreitung auf umliegende Gewerbegebäude verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Heute Nachmittag gegen 15 Uhr meldeten mehrere ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 15:02

    FW Hannover: Eine Granate in Hannover-Sahlkamp erfolgreich entschärft

    Hannover (ots) - Eine auf einer Baustelle in Hannover-Sahlkamp identifizierte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde erfolgreich vor Ort gegen 14:01 Uhr gesprengt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst waren tätig. Im Rahmen von Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im hannoverschen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren