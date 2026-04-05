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Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover-Mühlenberg

Hannover (ots)

Am Ostersonntag gegen 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Hannover zu einem gemeldeten Wohnungsbrand im Stadtteil Mühlenberg gerufen. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache war im sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren bereits eine starke Rauchentwicklung sowie deutlicher Flammenschein aus der Wohnung erkennbar. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein - sowohl über eine Drehleiter von außen als auch parallel über den Treppenraum.

Der Mieter der betroffenen Wohnung konnte sich eigenständig ins Freie retten und blieb unverletzt. Seine Wohnung ist jedoch vorerst unbewohnbar.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 56 Einsatzkräften und 19 Fahrzeugen vor Ort. Zur genauen Brandursache sowie zur Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Einsatzstelle wurde abschließend mittels einer Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft und für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Oliver Reiche
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

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