POL-KR: Alkoholisierter Mann fährt gegen Stromverteilerkasten und flüchtet

Am Donnerstag (5. Februar 2026) ist ein 59-jähriger Krefelder gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und dann geflüchtet. Gegen 11:40 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Krefelder Kommunalen Ordnungsdienstes, dass ein Mercedes auf dem Frankenring gegen einen Stromkasten gefahren sei. Der Fahrer sei kurz ausgestiegen, habe nachgeschaut und sei dann weitergefahren. Auf dem Beifahrersitz habe eine Frau gesessen. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Polizist den schwarzen Mercedes auf dem Gelände einer Waschstraße auf der Hofstraße antreffen. Auf dem Fahrersitz saß nun eine 56-jährige Krefelderin. Diese gab an, dass Ihr Mann kurz zuvor an einer roten Ampel ausgestiegen sei und sich dann zu Fuß entfernt habe. Ein Atemalkoholvortest bei der Fahrerin verlief positiv. Zudem stellte sich heraus, dass ihr Mann ohne Führerschein unterwegs war. Auch er wurde wenig später von Polizeibeamten alkoholisiert an seinem Wohnort angetroffen. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren. (52)

