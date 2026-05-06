Donaueschingen (ots) - Beim Aussteigen aus einem Mitsubishi hat ein Autofahrer am Dienstag auf der Bregstraße beim Öffnen der Autotür eine Radfahrerin leichtverletzt. Der 66-Jährige hatte sich beim Verlassen seines Autos nicht gänzlich umgeschaut und eine sich von hinten annähernde 54-Jährige auf einem ...

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