POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Fehler beim Ausparken (06.05.2026)
VS-Villingen (ots)
Auf der Christel-Pache-Straße hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall mit 25.000 Euro Gesamtschaden zugetragen. Eine 26-jährige VW-Fahrerin übersah beim Anfahren vom Straßenrand einen vorbeifahrenden 62-Jährigen in einem Audi. Die beiden Wagen stießen seitlich zusammen. Trotz des erheblichen Schadens blieben alle Beteiligten unverletzt.
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