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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Fehler beim Ausparken (06.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Auf der Christel-Pache-Straße hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall mit 25.000 Euro Gesamtschaden zugetragen. Eine 26-jährige VW-Fahrerin übersah beim Anfahren vom Straßenrand einen vorbeifahrenden 62-Jährigen in einem Audi. Die beiden Wagen stießen seitlich zusammen. Trotz des erheblichen Schadens blieben alle Beteiligten unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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