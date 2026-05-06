Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Explosion auf Balkon - Zeugenaufruf (05.05.2026)

Radolfzell (ots)

Anwohner der Steinstraße sind am späten Dienstagabend, gegen 22 Uhr, aufgeschreckt, als eine laute Explosion einen Balkon eines Mehrfamilienhauses verwüstet hat. Einen Sprengsatz unbekannter Art warfen Täter auf einen Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Dort detonierte der Gegenstand und verwüstete nicht nur den Balkon, sondern auch Teile des angrenzenden Zimmers. Zwei Bewohner, die sich zur Tatzeit in der Wohnung befanden, verletzten sich leicht durch Glassplitter. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die Versorgung. Die Kriminalpolizei in Konstanz sucht, unter der Nummer 07531 / 9950, Zeugen die Hinweise zu den unbekannten Tätern liefern können.

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