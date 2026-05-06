Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, B311

Landkreis Tuttlingen) Porsche kommt von Fahrbahn ab - 30.000 Euro Schaden (05.05.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Am späten Dienstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 311 ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignet.

Ein 73-jähriger Porsche-Fahrer kam gegen 11:45 Uhr zwischen dem Kreisverkehr Liptingen und der Ausfahrt Neuhausen ob Eck aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab, sodass die Airbags seines Autos ausgelöst wurden. Nach etwa 100 Metern kam sein Wagen im Bankett zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn, ein Abschleppwagen kümmerte sich um das beschädigte Auto. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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