POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf dem Urbanweg (05.05.2026)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, im Zeitraum zwischen, 16:30 Uhr und 22:00 Uhr, auf dem Urbanweg eine Unfallflucht begangen. Den am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Ford beschädigte der Unfallflüchtige an dessen rechter Seite. Doch ohne den Schaden in Höhe von 4.500 Euro zu melden, fuhr der Verursacher einfach davon. Nach ihm sucht das Polizeirevier St. Georgen und bittet, unter der Nummer 07724 / 949500, um Hinweise.
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