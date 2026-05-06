POL-KN: (Emmingen-Liptingen
Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfall beim Ausfahren aus Grundstück: 20.000 Euro Schaden (05.05.2026)
Emmingen-Liptingen (ots)
Beim Ausfahren aus einem Grundstück hat sich am Dienstagmittag im Ortsteil Emmingen ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet.
Ein 75-jähriger Mann war gegen 13:15 Uhr mit seinem Mitsubishi rückwärts aus einem Grundstück ausgefahren. Hierbei übersah er vermutlich einen auf der Engener Straße fahrenden VW einer 40-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.
Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.
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