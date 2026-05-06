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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen
Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfall beim Ausfahren aus Grundstück: 20.000 Euro Schaden (05.05.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Beim Ausfahren aus einem Grundstück hat sich am Dienstagmittag im Ortsteil Emmingen ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet.

Ein 75-jähriger Mann war gegen 13:15 Uhr mit seinem Mitsubishi rückwärts aus einem Grundstück ausgefahren. Hierbei übersah er vermutlich einen auf der Engener Straße fahrenden VW einer 40-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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