Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfall beim Ausfahren aus Grundstück: 20.000 Euro Schaden (05.05.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Beim Ausfahren aus einem Grundstück hat sich am Dienstagmittag im Ortsteil Emmingen ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet.

Ein 75-jähriger Mann war gegen 13:15 Uhr mit seinem Mitsubishi rückwärts aus einem Grundstück ausgefahren. Hierbei übersah er vermutlich einen auf der Engener Straße fahrenden VW einer 40-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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