Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: KORREKTURMELDUNG | (KN-Petershausen) E-Scooter- und Radfahrerin stoßen zusammen - 27-Jährige verletzt - Polizei sucht Zeugen (02.05.2026)

Konstanz (ots)

Bei der Pressemitteilung vom 04.05.2026 (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6268018) hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Entgegen der Ursprungsmeldung hat sich nicht die 14-jährige Jugendliche schwere Verletzungen am Arm zugezogen, sondern die 27-jährige Fahrradfahrerin.

Wir bitten den Fehler ausdrücklich zu entschuldigen und entsprechend zu korrigieren.

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Korrigierte Pressemitteilung

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen einer E-Scooter- und einer Fahrradfahrerin am Samstagnachmittag in der Unterführung am Sternenplatz. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 14-Jährige mit ihrer Freundin zusammen auf einem E-Scooter in Richtung Seestraße in die Unterführung. Vermutlich, weil die beiden dabei zu schnell unterwegs waren kam die 14-Jährige in der Rechtskurve der Unterführung zu weit nach links und stieß infolge dessen mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 27 Jahre alten Radfahrerin zusammen. Dabei zog sich die Frau eine schwere Verletzung am Arm zu.

Sowohl die "Mitfahrerin" auf dem Scooter als auch die 14-Jährige blieben unverletzt.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

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