Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Sankt-Stephans-Platz - schwarzen Mercedes C-Klasse angefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (04.05.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht am Sankt-Stephans-Platz am Montagnachmittag. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr streifte ein Unbekannter - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - den neben dem Hotel Zeppelin gegenüber dem Bürgersaal abgestellten schwarzen Mercedes der C-Klasse an der rechten Fahrzeugseite und beschädigte diesen dabei erheblich. Anschließend fuhr der Verursacher jedoch einfach davon, ohne den Unfall anzuzeigen oder sich sonst um die Schadensregulierung - in Höhe von etwa 2.500 Euro - zu kümmern.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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