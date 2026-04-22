LPI-NDH: Unfall am Kreisverkehr - Pkw und Radfahrerin kollidieren

Sondershausen (ots) - Am Dienstagnachmittag begab sich ein Mann in einen Supermarkt in der Frankenhäuser Straße. Dort beabsichtigte dieser mehrere Getränke zu kaufen und überdies noch ein handliches Fläschchen Branntwein in seiner Kleidung an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Ein Ladendetektiv kam dem Mann auf die Schliche und stellte ihn noch im Bereich der Kassen. Der Aufforderung dem Mitarbeiter in ein Büro zu folgen kam der Ladendieb nicht nach und stieß den ...

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