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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall am Kreisverkehr - Pkw und Radfahrerin kollidieren

Mühlhausen (ots)

In einem Kreisverkehr am Blobach kam es am Mittwoch gegen 07.20 Uhr zu einem Unfall unter der Beteiligung eines Autos und einer Radfahrerin, bei der die Letztgenannte verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge verließ das Fahrzeug den Kreisverkehr und übersah vermutlich die Radfahrerin, die die Fahrbahn querte. Diese kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Die 36-Jährige wurde in ein Klinikum zur weiteren Versorgung gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen zur genauen Unfallursache ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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