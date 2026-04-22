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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter schlägt auf Audi ein

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch kam es in der Waidstraße in einem Parkhaus zu der Sachbeschädigung an einem Audi. Ein derzeit Unbekannter wirkte unter anderem mit einer Metallstange auf einen weißen Audi des Typs A6 ein und beschädigte diesen erheblich. Die Tat ereignete sich gegen 4 Uhr auf dem Parkdeck E1. Anschließend entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad. Zurück blieben Schäden an der Motorhaube, abgeschlagene Spiegel, abgerissene Türgriffe und eine eingeschlagene Heckscheibe.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden Ermittlungen eingeleitet und er 73-jährige Halter des Audi über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen zunächst erfolglos. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0098280

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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