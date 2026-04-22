Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Renitenter Ladendieb

Sondershausen (ots)

Am Dienstagnachmittag begab sich ein Mann in einen Supermarkt in der Frankenhäuser Straße. Dort beabsichtigte dieser mehrere Getränke zu kaufen und überdies noch ein handliches Fläschchen Branntwein in seiner Kleidung an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Ein Ladendetektiv kam dem Mann auf die Schliche und stellte ihn noch im Bereich der Kassen. Der Aufforderung dem Mitarbeiter in ein Büro zu folgen kam der Ladendieb nicht nach und stieß den Detektiv weg, um so weiter im Besitz der Waren zu bleiben. Durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Bei der Einsichtnahme der Videoaufzeichnungen konnten die Polizisten den Mann eindeutig identifizieren. Der 41-Jährige muss sich nun wegen der Tat verantworten.

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