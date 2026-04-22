Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Plakatierungen mit verunglimpfendem Inhalt - Polizei ermittelt

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochmorgen meldete ein Anrufer bei der Mühlhäuser Polizei, dass er im Bereich am Blobach mehrere Plakate festgestellt hat, auf denen ein Mann öffentlich verunglimpft wurde. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und entfernten die Plakate. Folgerichtig leiteten sie Ermittlungen wegen Beleidigung, Verleumdung und Sachbeschädigung ein. Falls weitere Plakate im Stadtgebiet festgestellt werden wurde mit der örtlichen Ordnungsbehörde abgesprochen, dass diese umgehend entfernt werden und gegenüber der Polizei angezeigt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen werden neben der Auswertung von Videoaufnahmen auch Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können. Das Plakatieren mit beleidigen und verleumderischen Inhalten wird durch die Strafverfolgungsbehörde konsequent verfolgt. Ebenso wird in einem Fall wegen Sachbeschädigung ermittelt, da sich die Plakate nicht rückstandslos entfernen ließen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0098720

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