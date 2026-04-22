Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrerin erleidet schwerste Verletzungen nach Unfall - Kleinkraftrad geht in Flammen auf

Etzleben (ots)

In der Bahnhofstraße ereignete sich am Dienstag gegen 16.20 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung einer Mopedfahrerin und einer Autofahrerin. Im Bereich einer Kurve kollidierten beide genannten Fahrzeuge miteinander. Anschließend ging das Moped in Flammen auf. Hierdurch erlitt die 16-jährige Mopedfahrerin schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Gesundheitszustand wird als lebensbedrohlich eingeschätzt. Die Autofahrerin erlitt einen schock und wurde leicht verletzt.

Zur genauen Unfallursache wird gegenwärtig ermittelt. Die Unfallaufnahme wurde durch einen Sachverständigen vor Ort unterstützt. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und wird durch einen Gutachter überprüft werden. Durch den Unfall entstanden Sachschäden in Höhe von mehr als zehntausend Euro.

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