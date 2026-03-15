Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht durch die Nacht

Haßloch (ots)

Am 15.03.2026 gegen 02:45 Uhr wurde in der Meckenheimer Straße in 67454 Haßloch ein Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 23 Jahre alten Fahrzeugführers konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten, dieser verlief positiv auf THC. Aus diesem Grund wurde dem 23-Jährigen in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die Partnerin des verantwortlichen Fahrzeugführers übergeben.

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