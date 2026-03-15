PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht durch die Nacht

Haßloch (ots)

Am 15.03.2026 gegen 02:45 Uhr wurde in der Meckenheimer Straße in 67454 Haßloch ein Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 23 Jahre alten Fahrzeugführers konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten, dieser verlief positiv auf THC. Aus diesem Grund wurde dem 23-Jährigen in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die Partnerin des verantwortlichen Fahrzeugführers übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 04:24

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

    Meckenheim (ots) - Am späten Abend des 14.03.2026 ereignete sich auf der Kreuzung Hauptstraße/Rödersheimer Straße in 67149 Meckenheim ein Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden. Dabei bog ein 38 Jahre alter Fahrzeugführer von der Rödersheimer Straße auf die Hauptstraße ab. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt des auf der Hauptstraße befindlichen 77-Jährigen Verkehrsteilnehmers, sodass es zum ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 08:11

    POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen vor Schule und Kindergarten

    Haßloch (ots) - Am 13. März 2026 führten Polizeibeamte zwischen 10:50 Uhr und 12:20 Uhr in der Pestalozzistraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Bereich liegt in einer auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzten Zone vor einer Schule und einem Kindergarten. Während der Kontrolle wurden insgesamt 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die beiden höchsten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren