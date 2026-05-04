Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Paradies) Betrunkener 22-Jähriger bricht Verkaufsautomat auf (010.5.2026)

KN-Paradies (ots)

Beamte des Polizeireviers Konstanz haben am Freitagabend einen betrunkenen jungen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor in der Wallgutstraße einen Verkaufsautomaten aufgebrochen hat.

Gegen 23.30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein junger Mann die Scheibe des Verkaufsautomat "Hofwiese" auf Höhe der Wallgutstraße 17 mit einem Baustellenschild einschlug, Waren entnahm und anschließend flüchtete. Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es den Polizisten im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung wenig später, einen 22-Jährigen im Bereich der Moosbruggerstraße nach kurzer fußläufiger Verfolgung vorläufig festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten die zuvor entwendeten Lebensmittel auf.

Sie nahmen den 22-Jährigen, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, mit auf das Polizeirevier. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen.

Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

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