Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 25-jähriger fährt in Gegenverkehr: Drei Leichtverletzte und 30.000 Euro Schaden (01.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Drei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitagabend auf der Alleenstraße.

Ein 25-jähriger Mann war gegen 20:15 Uhr mit seinem Audi auf der Nendinger Allee unterwegs. An der Kreuzung zur Alleenstraße wollte er nach links auf die Wöhrdenbrücke abbiegen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Auto. In der Folge stieß der Audi frontal gegen einen Opel eines 58-Jährigen, der auf der Gegenfahrbahn an einer roten Ampel wartete. Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel mehrere Meter zurückgeschoben, bis der Wagen gegen einen gegenüberliegenden Bordstein stieß. Der Audi kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Sowohl der 58-jährige Opel-Fahrer als auch dessen zwei 57 und 67 Jahre alten Insassen erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in ein örtliches Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr war zur technischen Hilfeleistung am Unfallort im Einsatz.

Im Rahmen der Unfallaufnahme überprüften die Polizeibeamten die Verkehrstüchtigkeit des Audi-Fahrers. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab etwa 2,6 Promille. Der Mann musste sich daher einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 25-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell