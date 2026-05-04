Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannter Jugendlicher schlägt 12-Jährige: Polizei bittet um Hinweise (30.04.2026)

Aldingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung zwischen Kindern bzw. Jugendlichen am Donnerstagnachmittag in der Steigstraße.

Ein 12-jähriges Mädchen soll durch einen bislang unbekannten Jugendlichen, der zusammen mit drei weiteren jugendlichen Mädchen unterwegs war, unvermittelt angegriffen worden sein. Der Täter drückte die 12-Jährige gegen eine Hauswand und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Außerdem soll das Mädchen von der gesamten Gruppe auf das Übelste beleidigt worden sein. Durch den Angriff erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Jugendlichen aufgenommen. Diese werden als etwa 15 bis 16 Jahre alt beschrieben und sollen schwarz gekleidet sowie mit Kapuzen und Sonnenbrillen vermummt gewesen sein. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

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