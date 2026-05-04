Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkr. Rottweil) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (03.05.2026)

Rottweil (ots)

Am Sonntagabend haben Polizeibeamte einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 22:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen 46-jährigen Autofahrer, der mit seinem VW auf der Zimmerner Straße in Richtung Oberndorfer Straße unterwegs war. Nachdem ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von etwa 1,6 Promille ergab, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und untersagte ihm die Weiterfahrt. Der Führerschein des 46-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

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