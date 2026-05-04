Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Randalierer unterwegs - junge Männer beschädigen mehrere Autos - rund 40.000 Euro Schaden (02.05.2026)

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro haben vier junge Männer in der Nacht auf Samstag im Bereich "Pfaffenhäule" und Werner-von-Siemens-Straße hinterlassen. Gegen 03.30 Uhr teilte ein Zeuge mehrere Fahrzeuge mit eingeworfenen Scheiben mit. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit stellten die Beamten anschließend insgesamt 12 am Straßenrand geparkte Autos mit, an denen die Windschutzscheiben eingetreten, die Außenspiegel abgetreten und die Kennzeichen herausgerissen waren. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Polizisten kurz darauf vier dringend tatverdächtige junge Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren vorläufig fest und zur Durchführung weiterer Maßnahmen mit auf das Revier.

Die vier Randalierer erwarten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, für den verursachten Schaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro müssen sie anschließend ebenfalls aufkommen.

Zeugen der Sachbeschädigungen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

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