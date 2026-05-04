Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in der Thurgauer Straße - Polizei bittet um Hinweise (04.05.2026)

Singen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nacht auf Montag in der Thurgauer Straße. Gegen 02.30 Uhr beobachtete in Anwohner, wie ein Unbekannter eine Scheibe in einem benachbarten Gebäude einschlug und anschließend in Richtung Titisbühl/Major-Scherer-Straße flüchtete. Beim Eintreffen der Polizei stellten die Beamten fest, dass der Unbekannte die äußere Verglasung eines zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss gehörenden Fensters eingeschlagen hatte. Anschließend machte sich der Einbrecher über den etwa zwei Meter hoch gelegenen Balkon davon, wobei er sich eine Verletzung zuzog. Eine umgehende Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 175 Zentimeter groß, dünne Statur, komplett schwarz gekleidet, reflektierende Elemente auf der Jacke, schwarze Sturmmaske.

Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

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