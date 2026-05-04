Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell

Landkreis Rottweil) Gemeinsame Motorradkontrollen des Polizeireviers Schramberg und der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil(03.05.2026)

Schenkenzell (ots)

Mit Beginn der Motorradsaison haben Polizeibeamte des Polizeireviers Schramberg zusammen mit den Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil am Sonntag in der Ortsdurchfahrt Schenkenzell eine stationäre Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Motorrad durchgeführt.

Im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 17:30 Uhr kontrollierten die Polizisten 55 Motorräder, wobei auch Geräuschmessungen durchgeführt wurden.

Insgesamt mussten vier Biker ihr Zweirad im Anschluss stehen lassen, da bei ihnen erhebliche technische Mängel festgestellt wurden. Bei zehn weiteren Motorrädern wurden einfache technische Mängel festgestellt, die im Nachgang durch die Fahrzeughalter behoben werden müssen. Ein Motorrad war ohne Zulassung im Straßenverkehr unterwegs.

Um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle sicherer zu machen, wird die Polizei auch in diesem Jahr wieder verstärkt Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer hinsichtlich überhöhter Geschwindigkeit und weiterer Hauptunfallursachen kontrollieren. Zudem liegt der Fokus der Kontrollen auf der Beschaffenheit und der Verkehrssicherheit der Motorräder.

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