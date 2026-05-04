Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Aggressiver 20-Jähriger muss die Nacht nach Beleidigungen, Bedrohungen und Widerstand gegen Polizeibeamte in Gewahrsam verbringen (03.05.2026)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann musste die Nacht auf Montag in einer Zelle auf dem Polizeirevier verbringen, nachdem er aggressiv aufgetreten war und mehrere Beamte beleidigt, bedroht und Widerstand geleistet hat. Nachdem es gegen 22 Uhr auf der Hafenstraße zunächst zu einem Streit zwischen dem betrunkenen 20-Jährigen und seiner Freundin kam, verständigten Passanten die Polizei. Der junge Mann trat sofort renitent und aggressiv auf, verweigerte die Herausgabe seines Ausweises und unterschritt mehrfach den geforderten Abstand zu den Beamten. Nachdem er versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, nahmen ihn die Polizisten schließlich in Gewahrsam. Dabei beleidigte und bedrohte der 20-Jährige die Beamten und leistete Widerstand.

Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch eine Ärztin, musste der Heranwachsende den restlichen Abend und die Nacht in einer Zelle auf dem Polizeirevier verbringen, für die ihn eine "Zimmerrechnung" in Höhe von rund 190 Euro plus Gebühren erwartet.

Außerdem muss er sich in einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

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